Università e tasse, in Lombardia si paga di più: Milano al primo posto. La classifica

Milano, 2 febbraio 2025 – In Italia le tasse universitarie hanno costi diversi a seconda degli atenei e delle città. Quest’anno, l’Università Statale di Milano scavalca Pavia e diventa l'ateneo statale con il costo più alto, con una tassazione media di 3.808,56 euro (3.360,00 euro per le facoltà umanistiche e 4.257,12 euro per i corsi di laurea dell'area scientifica). Gli atenei lombardi si confermano così quelli più cari, nella classifica redatta dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, in collaborazione con Fondazione Isscon, che monitora i costi che le famiglie italiane sostengono per consentire ai ragazzi di svolgere gli studi universitari.

Seconda classificata, l'Università di Pavia (3.343,00 euro per le facoltà umanistiche e 4.141,00 euro per quelle scientifiche), seguita da l'Università del Salento (3.000,00 euro sia per le facoltà umanistiche che per quelle scientifiche), l'università degli studi di Torino (2.966,00 euro sia per le facoltà umanistiche che per quelle scientifiche) e La Sapienza di Roma (2.424,00 euro per le facoltà scientifiche).

Le università del Nord Italia, nel complesso, risultano ancora una volta più onerose: le cifre superano del 28% l'importo massimo medio rilevato negli atenei del sud e quasi del 15% quello delle università del centro. Restano anche le differenze tra le facoltà: uno studente della facoltà di matematica, ad esempio, paga mediamente tra +0,51% e +4,74% rispetto ad un collega di lettere e filosofia. ami