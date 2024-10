Gorgonzola, il formaggio lombardo diventato piemontese

C'è chi lo ama e chi lo odia. Difficile restare indifferenti quando si assaggia il gorgonzola, formaggio dal sapore inconfondibile e diventato simbolo del made in Italy. Un prodotto caseario "nato per caso" che ha nella presenza di muffe la sua peculiarità. Se il nome ci dice il luogo di origine, Gorgonzola appunto, in Lombardia, i numeri raccontano che la produzione Dop oggi è concentrata in Piemonte, in particolar modo in provincia di Novara