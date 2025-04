Piccoli e ricchi: i 5 Comuni lombardi con il reddito medio più alto

L'ultima indagine sulle dichiarazioni dei redditi del Mef (i dati Irpef sono relativi al 2023) pone 6 comuni lombardi nelle primissime posizioni della classifica italiana delle città più ricche. Ovviamente c'è Milano e ciò non soprende, se non per il fatto che è l'unico grande centro che entra nella graduatoria. Piccolo è ricco, verrebbe da dire. Se Lajatico (Pisa) e Portofino (Genova) sono in prima e seconda posizione, a completare il podio nazionale è Basiglio, alle porte del capoluogo lombardo. Poi arrivano Cusago e Torre d'Isola. Segrate occupa la quarta piazza regionale, davanti a Milano. Sesta è Arese.