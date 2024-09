Open Job Day Esselunga: quando, dove, le posizioni aperte e come candidarsi

Milano, 27 settembre 2024 – Siete alla ricerca di un lavoro? Al via il via gli Open Job Day Esselunga ad accesso libero organizzati dal Gruppo Esselunga nella provincia di Milano e Monza e Brianza, per incontrare i candidati interessati. Ecco dove, quando e come partecipare.

Le iniziative si svolgeranno all’interno dei superstore Esselunga di Milano Via Rubattino, Settimo Milanese (MI) e Lissone (MB).

Gli appuntamenti sono giovedì 3 ottobre; giovedì 10 ottobre; giovedì 17 ottobre; giovedì 24 ottobre; giovedì 31 ottobre e giovedì 7 novembre. Orario: dalle 12 alle 18.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nelle date previste, portando con sé il proprio CV, senza doversi registrare né inviare la propria candidatura preventivamente. In queste occasioni i candidati incontreranno direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga.

L’obiettivo è cercare candidate e candidati per il potenziamento dell’organico dei punti vendita presenti nel territorio delle province di Milano e Monza e Brianza, per oltre 20 differenti ruoli. Tra questi: Allievi Responsabili, Addetti alla Vendita, Cassieri, Specialisti Gastronomia, Specialisti Pescheria, Specialisti Macelleria, Specialisti Panetteria, Sommelier, Addetti al Servizio Sorveglianza e Farmacisti per la rete delle Parafarmacie.

Per i magazzini E-Commerce, si cercano Addetti Picking e Specialisti Reparti Freschi (Panettieri, Gastronomi e Macellai) dedicati alla preparazione delle Spese On Line.

All’interno della rete dei ristoranti Atlantic presenti nelle gallerie commerciali Esselunga, vi sono opportunità come Allievi Responsabili Bar Atlantic e Baristi. Per le beauty boutique eb beauty store le offerte di lavoro riguardano figure quali Allievi Responsabili, Beauty Consultant, Parrucchieri ed Estetisti.

Inoltre, per il polo logistico e produttivo Pioltello sono aperte le posizioni di Pasticciere, Addetto alla Logistica Centro Lavorazione Carne e Tecnico di Manutenzione.

Numerose altre posizioni di staff aperte nell’ambito delle funzioni Commerciale, HR, Marketing e Amministrazione, Finanza e Controllo, presso l’Headquarter Esselunga di Pioltello (MI) sono consultabili sul sito internet dedicato.

Le principali professionalità cercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista.

La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo che prevede attività sul campo e in aula, per acquisire le competenze e gli strumenti necessari a gestire i reparti in maniera autonoma ed efficace.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all'interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti, mantenere in ordine la merce esposta e assistere la clientela nell'acquisto. Nei reparti freschi si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L'apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo.

L’allievo responsabile Bar Atlantic è inserito all’interno di un Bar Atlantic e, grazie al programma formativo dedicato, intraprende un percorso di crescita strutturato che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggior responsabilità nell’organizzazione delle attività del Bar e nel coordinamento dei suoi collaboratori.

Il barista impara a conoscere l’assortimento e i servizi offerti e, grazie alla formazione sul campo in affiancamento a colleghi esperti, apprende le tecniche di preparazione di prime colazioni, pranzi e aperitivi, le operazioni di cassa e la tenuta di banco, cucina e spazi espositivi. Si occupa inoltre di assistenza e servizio alla clientela e della corretta esposizione delle vetrine del Bar.