Le migliori aziende italiane dove lavorare secondo i dipendenti: quali sono le lombarde in classifica

Esiste un’azienda perfetta in cui lavorare? Probabilmente no, ma di certo ci sono società i cui dipendenti hanno un grado di soddisfazione maggiore rispetto agli altri occupati dell’universo mondo.

C’è una classifica – non a caso battezzata “Best Workplaces”, ovvero “I migliori posti di lavoro” – che le mette in fila basandosi sul giudizio dei lavoratori stessi, ovvero i più titolati a dare un voto alle condizioni di impiego all’interno di un’azienda. Il lavoro di selezioni e analisi delle preferenze è durato un anno.

Le società scelte sono 60 e la graduatoria è divisa in quattro categorie, a seconda delle dimensioni. Per quanto riguarda le aziende con più di 500 collaboratori a guidare il gruppo c’è Hilton, multinazionale nel settore hospitality che in Italia conta su 864 lavoratori. Per le aziende medie – da 150 a 499 occupati – il primo posto va a Bending Spoons, società che sviluppa applicazioni per dispositivi mobili. Nelle aziende medio-piccole (da 50 a 149 lavoratori) la medaglia d’oro è per Biogen Italia, attiva nel settore chimico-farmaceutico. Infine le aziende piccole (sotto i 50 lavoratori), il “successo" è andato ad Accuracy, società di consulenza globale la cui casa madre è a Parigi, in Francia: la filiale italiana è a Milano e accoglie 27 dipendenti.

La regione considerata “motore d’Italia” ospita 28 su 60 delle aziende presenti nella classifica: nessuno ne può contare così tante, a dimostrazione ulteriore della vivacità del tessuto economico lombardo. In particolare la Lombardia fa la parte del leone nelle piccole aziende: è qui la sede di 10 delle migliori 15 società nella graduatoria di categoria.

Sono 7 le lombarde fra le migliori 15 grandi aziende. Si parte con Dhl Express (logistica e spedizionieri, casa madre in Germania), 3.421 dipendenti, sede a Peschiera Borromeo nel Milanese, che si è posizionata quinta. Seguono l’americana Micron Technology, sesta, attiva nella produzione di semiconduttori, con sede italiana in provincia di Monza; Kiabi Italia, nona, retail di abbigliamenti, sede centrale in Francia; le italiane Sorgenia (undicesima), che opera nel mercato libero dell’energia elettrica, sede a Milano ed Esprinet Italia (dodicesima), che fa base in provincia di Monza. Ancora Danone Nutricia, al tredicesimo posto, impegnata nel settore alimentare con stabilimento a Milano, e Illimity, banca di nuova generazione, quindicesima, anch’essa milanese.

In questa categoria la prima classificata è la milanese Bending Spoons, che realizza applicazioni per dispositivi mobili e conta su 339 dipendenti. Anche la medaglia d’argento è lombarda e milanese, seppur con casa madre negli Stati Uniti: si tratta della Cisco Systems, che fornisce apparati di networking.

Sempre nella top 15 ci sono la bergamasca Axl Agenzia per il lavoro, attiva nel campo della selezione del personale, la S.C. Johnson, di Arese, produttrice in Italia di numerosi repellenti per insetti, fra i quali l’Autan. Si occupa di assicurazioni, invece, la tedesca Assimoco (ma la sede qui è a Milano).

Passiamo alla categoria medio-piccole. Anche qui la Lombardia detta legge. Al primo posto c’è Biogen Italia, azienda chimico-farmaceutica il cui stabilimento si trova a Milano. A completare un podio tutto lombardo (e milanese) arrivano seconda Reverse (servizio di selezione personale e recruiting) e terza Skylabs (consulenze digitali), queste due compagnie made in Italy.

Al settimo posto ecco Insight Technology Solutions, impegnata a fornire da Milano servizio di assistenza tecnologica ad aziende di qualsiasi dimensione, mentre è dodicesima Ipsen, di Assago, branca italiana di una casa farmaceutica francese. Quindicesimo, infine, il grande studio legale milanese – 64 dipendenti – Portolano Cavallo.

Ecco infine la lunga lista di eccellenze lombarde nella classifica delle aziende under 50 (dipendenti). Lo studio di consulenza Accuracy, con sede a Milano, è in prima posizione. Seguono la varesina Systematika Distribution, seconda, attiva nella distribuzione di soluzioni per il mercato dell’Information technology, la milanese Cleafy, terza, impegnata a garantire dispositivi anti frodi teche e, quarta, Fiabilis Consulting Group, milanese, che si occupa di analisi dei costi previdenziali per altre società.

Poi, dopo un quinto posto piemontese, ecco sesta la milanese Adaci (corsi di formazione), settima la bresciana Evoluzione telematica (marketing online), ottava la milanese Auditel (analisi del pubblico dei media), decima Alnylam (terapie per malattie genetiche), undicesima la bergamasca Volvo financial Services (la banca “figliata” dal gruppo automobilistico), dodicesima la milanese the Language Grid (corsi d’inglese per aziende).