Caro mattone, in Lombardia i prezzi delle case cresciuti del 6% in un anno. Milano città per ricchi

Milano – Il mercato del mattone lombardo continua a impennare. In regione i prezzi di un’abitazione al metro quadro sono cresciuti del 6% in un anno, del 2% negli ultimi tre mesi. Per comperare un appartamento in Lombardia ci vogliono mediamente 2.575 euro al mq.

Milano si conferma una città da ricchi, con un listino da quasi 5.300 euro al mq di media, sebbene nell’hinterland bastino meno di 2.100 euro. Per dimorare sul lago a Como ci vogliono invece 2.650 euro, poco più di 1.900 nella provincia lariana. A Monza si spendono intorno ai 2.630, in Brianza poco meno di 1.900. A Bergamo città le quotazioni immobiliari si aggirano sui 2.330 euro al metro quadro, mentre nel territorio provinciale sui 1.380.

A Pavia il prezzo medio è di 2.215 euro al mq, nel Pavese di 1.080. Per una casa nella città dei Promessi sposi servono 2.130 euro al metro, nel Lecchese 1.460. A Brescia si spendono mediamente 1.850 euro, ma in provincia di Brescia oltre 2mila euro. A Lodi i listini indicano 1.750 euro al mq, nel Lodigiano 1.230. Un’unità immobiliare a Varese viene 1.620 euro, nel Varesotto 1.480. Il costo al mq per una casa a Mantova è di 1.500 euro tondi nonostante i rincari del 7,5% in 12 mesi, di 1.100 in provincia, il prezzo più basso in assoluto in Lombardia.

Per diventare proprietari di un’abitazione a Sondrio bastano 1.365 euro al metro, per un appartamento nelle valli ne servono più di 2mila: l’arrivo delle Olimpiadi invernali nel 2026 non sta comportando un aumento dei prezzi, che sono anzi in calo. La città meno cara per acquistare case è però Cremona, con 1.350 euro al metro quadro, un quarto rispetto a Milano, mentre in provincia il costo è di 1.250 euro al mq.

A elaborare i dati sono stati gli esperti di Immobiliare.it Insights, società del gruppo Immobiliare.it. "I prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita in regione sono cresciuti del 6,1% – spiegano –. Sebbene nell’ultimo trimestre dell’anno la domanda di vendita sia cresciuta del 3,3%, è aumentata del 10% anche la disponibilità di casa. A Milano prezzi in aumento di quasi il 4% rispetto al 2022. Male invece la provincia di Sondrio che vede una contrazione dei prezzi del 5,8% in un anno".