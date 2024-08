Bcc Lodi, la solidità dei numeri: “La pianificazione dà risultati”

Lodi – Solidità e affidabilità sono le parole d’ordine emerse dopo il consiglio d’amministrazione della Bcc Lodi che, nelle due sessioni di luglio e inizio agosto, ha approvato la “semestrale” per poter trasmettere la documentazione agli organismi di vigilanza nazionale ed europea. I risultati economici e patrimoniali sono dunque risultati in linea con le aspettative e i piani del board della banca e i numeri snocciolati sono a dimostrarlo: nei primi sei mesi, il numero dei conti correnti è cresciuto a un ritmo del 6 per cento su base annua, la raccolta complessiva ha registrato un incremento del 22 per cento (pari a più di 103 milioni di euro rispetto a giugno 2023) anche grazie al supporto delle filiali di recente apertura mentre, nel primo scorcio del 2024, sono state definite e perfezionate tre operazioni di cessione di non performing loans, cioè di un prestito soggetto a rimborso tardivo, cosiddetto non performante, coordinate dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca senza impatto rilevante sul conto economico complessivo di periodo, che fa registrare un utile netto di oltre due milioni di euro al giro di boa del 30 giugno di quest’anno. L’utile lordo si attesta sui 2,33 milioni di euro, 2,01 milioni di utile netto dopo le tasse.

Inoltre, nessuno sportello è in chiusura: in autunno sarà istallato un Atm intelligente presso il centro commerciale Scalo Milano. “I risultati del primo scorcio 2024 si confermano buoni e incoraggianti- commenta il presidente della Bcc Lodi, Alberto Bertoli- le banche stanno abbandonando le aree che non ritengono remunerative, ma noi invece non lasciamo il territorio, non rinunciamo alla relazione con i nostri clienti; anzi, cercheremo di consolidare la continuità territoriale dove non siamo ancora presenti. I principali numeri e indicatori del semestre rappresentano ancora una volta una realtà dinamica, originale ed indipendente dai trend di settore”

Nessuna sorpresa per l’andamento attuale secondo il direttore generale Fabrizio Periti. “La pianificazione gestionale che abbiamo condiviso sta dando risultati tangibili e di estrema concretezza e ci sta portando ad aprirci a nuovi territori raccogliendo soddisfazioni ed apprezzamenti per nulla scontati sino a qualche anno fa - spiega il manager - la piazza milanese non era una sfida facile, sia nel posizionamento che nella selezione del personale”. Dunque nella strategia della banca lodigiana “c’è ben chiaro - sottolinea il direttore generale Fabrizio Periti - quale dovrebbe essere la traiettoria da imprimere al futuro della gestione operativa della Bcc in un orizzonte di medio periodo che traguarderà il quinquennio”. Questo “è il motivo per cui i risultati appena approvati non rappresentano per noi alcuna sorpresa. Non c’è professionista nella nostra compagine che abbia incertezza oggi sulla direzione da imprimere al proprio percorso professionale”.