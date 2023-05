Il gelato? Dolce e un po’ salato. Aumento boom del prezzo: 23 per cento in più rispetto al 2022

Milano, 7 maggio 2023 - Dolce e costoso gelato: rispetto lo scorso anno costa il 23 per cento in più.

E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del primo week end segnato dall'arrivo del grande caldo dopo un mese di aprile che ha fatto registrare in Italia una temperatura inferiore di 0,57 gradi la media dei periodo secondo Isac Cnr.

Le cause dell’aumento

A pesare sui listini il balzo dei costi per l'energia e le materie prime usate nelle preparazioni, dalle uova (+17%) al latte (+21%) fino allo zucchero (+54%) di cui l'Italia è' fortemente deficitaria, anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat.

Super fatturato

Un andamento che non sembra spaventare gli italiani che con il meteo favorevole non rinunciano al gelato per la pausa pranzo o lo snack. Il gelato realizza un fatturato totale di 2,7 miliardi grazie alla presenza - continua la Coldiretti - di 39mila gelaterie nazionali che danno lavoro a 75 mila persone.

220 milioni di litri di latte

Nelle gelaterie italiane - sottolinea - vengono utilizzati ben 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zuccheri, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 milioni di chili di altri prodotti durante l'anno con un evidente impatto sulle imprese fornitrici impegnate a garantire ingredienti di qualita'.