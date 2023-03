Assolombarda Awards: ecco le imprese premiate

Assolombarda, imprenditori premiati a Milano

Milano – I segnali per le imprese lombarde, nei primi tre mesi del 2023, "sono positivi", e il sistema ha reagito "molto bene" alla crisi innescata un anno fa, quando la guerra in Ucraina, il rialzo dei prezzi dell’energia e delle materie prime e altri fattori agitavano lo spettro di un tracollo per l’economia. E rispetto ai nuovi rischi, derivanti dal crollo della Silicon Valley Bank, "in questo momento non abbiamo grossi timori". A tracciare il bilancio è il presidente di Assolombarda Alessandro Spada che al Teatro Lirico di Milano, ha partecipato alla prima edizione degli Awards promossi per "mettere in luce le imprese che hanno fatto crescere il territorio". Un premio agli anniversari associativi delle aziende e ai progetti d’impresa più innovativi.

Il premio Fulvio Bracco, categoria sostenibilità, è stato assegnato alla Acqua & Sole Srl di Vellezzo Bellini (Pavia), per l’impegno nel rendere carbon-free il territorio e costruire un modello di bioeconomia e simbiosi industriale. Menzioni speciali alla Flowserve di Cormano (Milano) e alla Sealence Società Benefit di Cologno Monzese. La Datwyler Pharma Packaging Italy di Pregnana Milanese (Milano) ha ricevuto invece il premio Leopoldo Pirelli, categoria digitalizzazione. Hanno ottenuto le menzioni speciali Amazon Web Services Emea con Edison e la Geico Spa di Cinisello Balsamo.

Il premio Giorgio Squinzi, categoria performance, è stato consegnato a Eurofins Biolab di Vimodrone e alla milanese Re-Forme. "Queste imprese – è la motivazione – sono state valutate a partire dalle informazioni dell’ultimo bilancio disponibile e si posizionano al primo posto secondo cinque parametri di redditività e andamento economico". La Passoni Titanio di Vimercate (Monza), ha ottenuto grazie a "una bicicletta unica nella storia che accoppia due materiali agli antipodi, titanio e carbonio", il premio Steno Marcegaglia, categoria design. Menzioni speciali a Brianzatende di Lesmo (Monza) e alla milanese Cefriel. Il premio Responsabilità e cultura, dedicato a Fabio Lattanzio, è stato infine assegnato a Way2global, "realizzazione integrale di un paradigma di impresa benefit al femminile". Menzioni speciali a Zeta Service (Milano) e alla Italgestra, con sede a Nova Milanese. L’evento - al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il vicepresidente di Confindustria Agostino Santoni, oltre a protagonisti dell’industria come Emma Marcegaglia, Diana Bracco, Alberto Pirelli e Veronica Squinzi - è stato anche l’occasione per riconoscere le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: 68 aziende, in particolare, sono state premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni. Sei realtà storiche (Fabbrica Chimica Unione, Galvan, Industria Briantea Ferramenta Minuterie, Negri Bossi, Skf Industrie e Terme di Rivanazzano) hanno ricevuto un riconoscimento per i 75 anni di appartenenza.