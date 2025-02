“Viaggio in Italia“. Nuova edizione con il convegno

La riedizione del catalogo "Viaggio in Italia", si presenta oggi nella Pinacoteca di Brera, Sala Aldo Bassetti, ore 17.30. Caposaldo della fotografia italiana, pubblicato nel 1984, a cura di Luigi Ghirri (nella foto), Gianni Leone ed Enzo Velati, disegnato insieme alla moglie di Ghirri Paola Borgonzoni, include un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati. Il volume è tornato 40 anni dopo in libreria per Quodlibet, grazie all’impegno e al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, del Museo di Fotografia Contemporanea, dell’Archivio Eredi Ghirri e la preziosa condivisione di tutti i fotografi ed eredi.

L’incontro sarà un’occasione straordinaria per ripercorrere le tappe della storia e del successo di “Viaggio in Italia” insieme ad Angelo Crespi, Direttore Generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidese; Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura; Davide Rondoni, Presidente Mufoco, Museo di Fotografia Contemporanea; Adele Ghirri, Archivio Eredi Luigi Ghirri. Protagonisti della tavola rotonda, moderata dal curatore del Museo di Fotografia Contemporanea, Matteo Balduzzi, alcuni dei fotografi della grande avventura del 1984: Olivio Barbieri, Gianantonio Battistella, Vincenzo Castella, Andrea Cavazzuti.

Agli inizi degli anni Ottanta, Luigi Ghirri raccolse intorno a sé un gruppo poliedrico di fotografi che già dalla fine del decennio precedente sperimentava modi non convenzionali di rappresentare la realtà e i cambiamenti sociali in atto un po’ ovunque nel Paese.