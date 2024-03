Venerdì Santo, le processioni in Lombardia: da Gesù col saio rosso a Vertova alle otto croci di Gromo

Un momento importante non solo per i fedeli cristiani, perché per processioni del Venerdì Santo che anticipano le celebrazioni pasquali sono appuntamenti attesi e importanti anche da un punto di vista artistico e culturale. Fedeli alla tradizione cattolica o rivisitazioni in chiave “alternativa”, le rappresentazioni della Via Crucis di venerdì sera richiedono capacità organizzativa e scenografica, nonché un grande dispiego di risorse tenuto conto dei tanti figuranti che in quasi ogni parrocchia. Vediamo alcune caratteristiche in Lombardia:

Interessante è la processione del Venerdì Santo di Vertova, in provincia di Bergamo, dove sfilano soldati romani, giudei e un Cristo scalzo e con indosso un saio rosso. Appuntamento alla 20 nella Chiesa Parrocchiale da dove partirà la suggestiva processione lungo le vie del paese.

Grande attesa anche ad Albino, sempre nella Bergamasca, per la Passione di Gesù di Nazareth interpretata da Astorica, in collaborazione con La Compagnia dei Sogni alle 20:45 ad Abbazia di Albino. Sarà un momento di preghiera e riflessione religiosa con la rappresentazione dal vivo delle principali scene della Passione sul sagrato della chiesa e nell’area dell’oratorio.

Restando ancora nella provincia orobica, appuntamento alle 21 a Gromo, presso la chiesa di Chiesa di San Giacomo e San Vincenzo con breve funzione e partenza della processione. Otto croci saranno portate da una sponda all'altra del Serio da uomini di 33 anni seguiti dai fedeli. Da centinaia di anni e solo in questo giorno si mangia la “maiassa”, che scioglie il digiuno quaresimale. Dopo il momento di raccoglimento e la preghiera, i fuochi d’artificio sul fiume.

Ispirate alla tradizione, grande attesa a Orzinuovi (Brescia), a Zavattarello (Pavia) e Dervio (Lecco) per le processioni, dove, tra personaggi principali e una miriade di comparse, si mette in scena la Passione di Cristo, dall'arresto fino alla Resurrezione.