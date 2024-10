Umberto Tozzi in concerto, 5 nuove date nei teatri della Lombardia nel 2025

Milano, 22 ottobre 2024 – “L’ultima notte rosa the final tour”, la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, si arricchisce di un nuovo capitolo con 18 nuove date nei teatri tra aprile e maggio 2025. I concerti saranno l'ultima occasione per il pubblico di godere il repertorio di Umberto Tozzi con la prossimità dei teatri.

Cinque nuove date in Lombardia. Il cantautore, che è tra gli italiani più conosciuti al mondo per successi come Ti amo e Gloria, dopo il concerto sold out del 5 ottobre all’Unipol Forum di Milano ad aprile 2025 tornerà ad esibirsi a Milano al Teatro Arcimboldi. La tappa milanese sarà preceduta dai concerti di Como, Brescia, Cremona e Treviglio.

Umberto Tozzi Unipol Forum Milano credits @SteBrovetto

4 aprile 2025 – Como, Teatro Sociale 5 aprile 2025 – Brescia, Teatro DisPlay 9 aprile 2025 – Cremona, Teatro Ponchielli 12 aprile 2025 – Treviglio (BG), PalaFacchetti 14 aprile 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

1 aprile 2025 – Torino, Auditorium del Lingotto 16 aprile 2025 – Bologna, Teatro EuropAuditorium 17 aprile 2025 – Padova, Gran Teatro Geox 26 aprile 2025 – Ancona, Teatro delle Muse 28 aprile 2025 – Firenze, Teatro Verdi 29 aprile 2025 – Montecatini Terme (PT), Nuovo Teatro Verdi 2 maggio 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica 13 maggio 2025 – Sanremo (IM), Teatro Ariston 16 maggio 2025 – Bari, Teatro Team 17 maggio 2025 – Lecce, Teatro Politeama Greco 19 maggio 2025 – Catania, Teatro Metropolitan 20 maggio 2025 – Palermo, Teatro Golden 23 maggio 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

Prima delle nuove date italiane il tour mondiale prosegue tra novembre 2024 e marzo 2025 in Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti d’America e, dopo i teatri italiani, sarà la volta di Francia, Bulgaria e le date previste in Oceania.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte e che sarà, l’11 maggio 2025, una delle immancabili tappe de “L’Ultima Notte rosa The Final Tour”.

I biglietti per le nuove date italiane de L’Ultima Notte rosa -The Final tour sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali. Il costo dei biglietti parte da 50 euro per la data del 5 aprile a Brescia, da 53 euro per la data del 9 aprile a Cremona, da 35 euro per la tappa di Treviglio il 12 aprile. Biglietti a partire dal 49 euro per la data del 14 aprile a Milano.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.