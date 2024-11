Teatro alla Scala. Restauro finito. Via i ponteggi

La facciata della Scala restaurata torna visibile per la Prima del 7 dicembre e, grazie all’opera di recupero finanziata dal Comune, si mostra con i colori cancellati dal tempo, dopo 240 giorni di interventi di pulitura, consolidamento e protezione delle superfici. È in fase di rimozione il ponteggio in piazza Scala e alla sua conclusione il restauro che, a vent’anni dal precedente, per dieci mesi ha interessato il fronte principale del tempio della lirica. Lo smontaggio sarà completato nei prossimi giorni in vista dell’inaugurazione della stagione scaligera ma è già in parte visibile l’esito dell’opera di conservazione, avviata lo scorso febbraio. L’assessore al Demanio Emmanuel Conte commenta: "Questo restauro è il segno dell’attenzione e della cura che Milano continua ad avere nei confronti del suo teatro più importante".