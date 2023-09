Tananai in mutande sul palco del Carroponte: incidente hot al concerto

Milano, 10 settembre 2023 – Incidente hot sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni per Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino. Sabato sera, durante una delle tappe dell’attesissimo Tanani Festival Live 2023, il cantante milanese è letteralmente rimasto in mutande dopo aver rotto i suoi pantaloni, ma ha proseguito la sua esibizione. Ecco cosa è successo.

Mentre Tananai cantava una canzone, gli si sono improvvisamente rotti i pantaloni che indossava. Guardando i video pubblicati in rete e che sono diventati virali nel giro di pochissimo tempo, pare che il cantante si sia accorto della presenza di un buco e così ha deciso di strapparli definitivamente rimanendo in mutande sul palco.

Nonostante l’incidente hot, Tananai ha proseguito la sua esibizione cantando il brano “Sesso occasionale”, con il quale ha debuttato a Sanremo 2022. “Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto”, ha detto il cantante spezzando l’imbarazzo generale. E i fan hanno apprezzato il gesto, almeno da quanto si legge sui social: “E’ pronto a tutto. È eccezionale”.

Tananai in mutande sul palco del Carroponte (Foto Instagram)

Poi, un altro siparietto che ha visto al centro dell’attenzione il Festival di Sanremo. L’artista è stato uno dei concorrenti anche dell’edizione 2023 ed è riuscito ad arrivare tra i finalisti. Purtroppo, però, non è riuscito a salire sul podio ma la sua canzone ha fatto il giro delle radio. A vincere era stato Marco Mengoni con “Due vite“. Ieri sera, quindi, Tananai ha tirato in ballo l’amico con una frase ironica: “Ora canto la canzone di Sanremo, quella bella”. Il pubblico ha riso e ha cominciato a intonare insieme a lui il brano di Mengoni. Poi, ha rivolto un saluto al collega. Questa frase è piaciuta tantissimo ai follower, i quali hanno commentato con “idolo“, “genio“, “anche lui fan dichiarato di Mengoni”.

Tananai in concerto a Milano (Instagram)

Durante il concerto, Tanani si è lasciato andare anche a un momento molto tenero e toccante, durante il quale ha raccontato un incontro speciale: “Il mese scorso ho conosciuto un bambino che sarebbe dovuto venire alla data di Gallipoli. Lui si chiama Andrea e due giorni fa ha festeggiato il suo compleanno. La sera del mio concerto Andrea è stato male, ma ha fatto finta di non avere nulla pur di venire. Poi si è scoperta la causa del suo stare male: la leucemia. Dato che gli avevo promesso che lo avrei portato con me sul palco non appena sarebbe stato possibile, adesso che si è ripreso alla grande possiamo videochiamarlo e renderlo partecipe di tutto questo”.