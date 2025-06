Taglio del nastro per il teatro Pax, giornata inaugurale con Gioele Dix

Taglio del nastro per il ristrutturato Cineteatro Pax di Lurate Caccivio. Sabato 21 giugno è in programma la giornata inaugurale, che prevede l’apertura della sala dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per visite, e si concluderà alle 21 con lo spettacolo “Onderòd“ di e con il comico e attore Gioele Dix: un repertorio dei grandi monologhi dell’artista milanese "che riflettono e ironizzano su mode e gusti correnti, su abitudini e debolezze diffuse, su guasti pubblici e privati, nel segno di quella comicità a tratti feroce che caratterizza il suo stile di scrittura, in altalena costante fra leggerezza e insofferenza".

La costruzione del Cineteatro parrocchiale Pax risale al 1967, per andare incontro a un primo importante intervento di restauro all’inizio degli anni Novanta. Nel 2014 la struttura fu chiusa per motivi tecnici. La ristrutturazione è iniziata nel 2021 e ha portato al ripristino delle funzioni originarie, sia teatrali che cinematografiche, con un moderno proiettore digitale, uno schermo di proiezione microforato e un impianto Dolby Surround. Il palcoscenico in legno è stato conservato, con una levigatura e successivo trattamento ignifugo.

Pa.Pi.