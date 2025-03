Storia di Nemo il lupo salvato dalle acque

Fortunati

Un lupo fortunato quello che sabato della scorsa settimana è caduto nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano, alle porte di Milano. Salvato dai vigili del fuoco è stato subito preso in carico, ma soprattutto “a cuore” da Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, e ora è al sicuro nel Centro di recupero Animali selvatici di Monte Adone sull’Appennino bolognese. "La Regione è in prima linea per la sua tutela e io sto seguendo personalmente le sorti di questo giovane lupo, un maschio in dispersione, salvato dai pompieri che desidero ringraziare per l’impegno e la professionalità", commenta Comazzi.

"Il nostro obiettivo – continua – è rimettere in forma il prima possibile questo giovane esemplare di lupo trovato impaurito e infreddolito, con sospetta ipotermia ma in buone condizioni, garantendogli le cure per il suo benessere e il reinserimento in natura". Le voci dei soccorritori: "Il suo salvataggio non è stato semplice, considerata l’indole non domestica, la naturale resistenza dell’animale e la sua diffidenza per l’uomo", ma poi si è fatto accarezzare dai pompieri che hanno cercato di tranquillizzarlo dopo il salvataggio. Ora Nemo - così è stato battezzato il lupo - è coccolato e viziato dai veterinari del centro bolognese di recupero animali selvatici (Cras) che si sta prendendo cura di lui, sottoponendolo a visite, esami e cure del caso. E non appena tornerà in forze, la Regione Lombardia, con il supporto di esperti, procederà alle operazioni di rilascio come prevede il protocollo operativo. Forza Nemo, noi facciamo tutti il tifo per te.