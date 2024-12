Space Dreamers, selfie dall’universo

Dai sogni allo spazio il passo, si sa, non è poi così breve. Ma si si vuole provare un assaggio d’universo si può entrare nella mostra “Space Dreamers“, exhibition immersiva in piazza Beccaria a Milano che permette ai visitatori di partire per un viaggio straordinario attraverso 16 installazioni uniche ed interattive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori.

A seguito del travolgente successo, con 100.000 visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia in soli tre mesi, la mostra sarà estesa fino al 30 settembre 2025.

Una sorta di “discoteca spaziale“, un treno che ti permette di viaggiare tra le galassie, un’infinity room piena di stelle luminose, uno speciale cinema 4D e tante altre incredibili installazioni, create dalle designer Elena e Giulia Sella, hanno conquistato grandi e piccini, facendo riscoprire loro la bellezza dell’universo, in ogni sua sfaccettatura. Tanto che alcune aziende che hanno scelto la location per i propri eventi o per celebrare lanci speciali in un contesto spaziale. E più di un influencer, più o meno famoso, non ha resistito alla tentazione di scattarsi “selfie dallo spazio“ in questo labirinto galattico.

I biglietti sono disponibili sul sito www.spacedreamers.it. Prezzi speciali per studenti, famiglie e bambini.