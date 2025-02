Soul Circus e la black music sul palco del Biko

Soul Circus, il collettivo di artisti uniti dalla passione per la black music in tutte le sue sfaccettature, torna a Milano oggi sul palco del Biko, in via Ettore Ponti 40, con uno spettacolo completamente inedito: un viaggio nell’Hip Hop/R&B degli anni ’90-2000, dalle sonorità della East Coast ai ritmi travolgenti della West Coast.

La serata sarà un tributo alle radici di una cultura musicale che ha rivoluzionato il mondo, interpretata da musicisti, cantanti e rapper che daranno vita a uno show coinvolgente e carico di energia.

Un nuovo capitolo per Funk’n’Soul Lovers: Soul Circus inaugura con questo evento un calendario di appuntamenti che sorprenderà il pubblico con temi sempre nuovi e ospiti speciali, offrendo uno spettacolo unico a ogni incontro.

BIKO é uno spazio creativo dal cuore soul-black ‘n funk, situato nel quartiere della Barona, in via Ettore Ponti 40. Un’associazione transculturale, luogo di scambio e di relazioni, eventi musicali e autoproduzioni artistiche, aperto e in condivisione.