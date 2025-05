Una boccata d’Arte diffusa

Fondazione Elpis presenta Dove non sono mai stato, là sono, la mostra dedicata ai primi cinque anni di vita di Una Boccata d’Arte, il progetto artistico diffuso nato nel 2020 da un’idea di Marina Nissim.

La mostra, allestita negli spazi di Fondazione Elpis, è un racconto corale e stratificato di un’esperienza che ha coinvolto cento artisti e cento borghi italiani, uno per ciascuna delle venti regioni italiane, per cinque anni consecutivi. L’idea: portare l’arte contemporanea fuori dai grandi centri urbani, lontano dalle rotte del turismo culturale. Alcune di queste opere sono in mostra. Tra queste: Abracadabra di GRJB, visibile sulla facciata, proveniente da Pietragalla (Basilicata); il neon di Margherita Moscardini da Corinaldo (Marche); una statua in cemento della serie Phone User di Judith Hopf; le sculture di Agostino Quaranta dedicate al ritorno onirico del lago Fucino. E le torri-sogno di Matteo Nasini realizzate per il borgo di Soverato (Calabria).

St.Con.