La storia degli Alpini a fumetti

La storia degli alpini diventa un fumetto. Nelle edicole lombarde domani, insieme al Giorno - a 9 euro più il prezzo del quotidiano - ci sarà anche “Ma gli alpini non hanno paura - Storia degli Alpini a fumetti“, un inedito libro di fumetti dedicati agli Alpini, alle loro principali canzoni e alla Grande Guerra.

I disegni sono realizzati da Erica D’Urso, già disegnatrice per Marvel (“Life of Captain”). Il progetto è stato seguito dal Gruppo Nazionale Alpini per quanto riguarda la precisione storica di quanto raccontato. La storia è articolata sulle canzoni “Trentatrè”, “Il testamento del capitano”, “Il mazzolin di fiori!, “Era una notte che pioveva” e “Monte Pasubio”.