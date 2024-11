Simone e la sua voce... Grande. La sfida dell’Eurovision Junior : "Niente ansia, mi godrò la serata"

Una giovane promessa della musica pronta a rappresentare l’Italia in un contesto internazionale. Vincitore dell’ultima edizione di The Voice Kids 2023, una voce che incanta e un’energia contagiosa, il 12enne Simone Grande, di Rozzano, è pronto salire sul palco del prestigioso Junior Eurovision Song Contest, gara canora con partecipanti, dai 9 ai 14 anni, in arrivo da tutta Europa. La competizione sarà trasmessa in diretta da Madrid, su Rai 2 e RaiPlay, oggi a partire dalle ore 17.50 e gli spettatori potranno contribuire alla scelta del vincitore col voto telematico. Insieme a Simone, nella capitale spagnola ci sono mamma Naid e le sorelle maggiori Noemi e Denise, oltre a un gruppo di amici arrivati apposta da Roma e Milano. Con la mamma grande appassionata di Michael Jackson, Simone si è abituato sin da piccolo ad ascoltare musica. Due anni fa ha provato, per gioco, ad esibirsi durante una serata-karaoke tra amici e da allora non si è più fermato.

Da The Voice al Junion Eurovision. Simone, come affronti questa nuova sfida?

"Sono il primo in scaletta: così, dopo l’esibizione, potrò godermi lo show. Emozionato? Non direi. Mi aspetto di divertirmi e tenere alto il nome dell’Italia. La partecipazione a questa trasmissione è stata anche l’occasione per stringere nuove amicizie con ragazzi non italiani".

Mamma Naid dice che non senti l’ansia da palcoscenico.

"In effetti sono tranquillo. Comunque vada, sarà una bella esperienza. Sono certo che anche i miei compagni di classe faranno il tifo per me.

Con quale canzone gareggi?

"S’intitola "Pigiama party", di Paolo Meneguzzi. E’ un brano nel quale mi riconosco perché parla di amore, pace e armonia. L’unica guerra che vi si combatte è quella coi cuscini. E’ un messaggio che vale la pena condividere. E’ stato divertente girare il video".

Cosa provi quando canti?

"Mi sento libero".

A quali artisti t’ispiri?

"Mi piace molto Marco Mengoni. Anche Ultimo. La mia canzone preferita è "Brividi" di Mahmood e Blanco. Di questo brano ho interpretato una cover. In generale, ascolto molta musica italiana".

Sogni di diventare un cantante professionista?

"E’ il mio desiderio, ma ho anche un piano "b": diventare un pasticciere. La cucina è una delle mie passioni, me la cavo bene con le crêpes. Mi piacciono anche il sushi e la pizza. Tornando al canto, so che il talento da solo non basta. Bisogna fare esercizio per possedere una buona tecnica, e io ce la sto mettendo tutta. Conciliare le lezioni di canto con lo studio non è sempre facile, ma cerco di organizzarmi"-

Che altro ti piace?

"Il calcio. L’Inter è la mia squadra del cuore".