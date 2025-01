Serata per Faber alla Barona

Un’intera serata dedicata a Fabrzio De Andrè, nel 26° anniversario della scomparsa. La organizza il Circolo Metromondo, in collaborazione con Anpi Barona e Cooperativa Barona Ettore Satta per sabato dalle 20 a mezzanotte nel Salone delle feste del “Diamante 2” di via Modica.

Si comincia alle 20 con una cena genovese, si prosegue alle 21.15 con la musica di Faber interpretata dal duo Statale 17 (Nicola Gallo, chitarra e voce; Sara Generali, flauto e voce), Lilly Montserrat (Messico) voce e chitarra, accompagnata da Nelson Rodriguez (Cuba), chitarra e voce, e la band Per sempre coinvolti. Durante il concerto ci saranno delle performance di danza di Alessandra Centonze di Metiss’Art.

Durante la serata sono previsti interventi di Ivano Tajetti e Stefania Cappelletti di Anpi Milano e Barona, Claudia Pinelli di Assopace Palestina e Mariagiulia Agnoletto di Salaam Ragazzi dell’Olivo-Onlus. Presenta Giuseppe Verrini, musicologo e coautore del libro su De André “Era solo Fabrizio - 1961 - 1999”. Gran finale con cantata collettiva di alcune della canzoni di De Andrè.