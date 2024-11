"San Felice di Valois: Il Santo Fondatore dei Trinitari del 20 Novembre"

San Felice di Valois è una figura meno conosciuta nel vasto panorama dei santi cattolici, ma la sua vita e il suo impegno spirituale hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa. Nato nel 1127 in Francia, San Felice ha dedicato la sua esistenza al servizio degli altri, fondando l'Ordine dei Trinitari, dedicato alla liberazione dei cristiani prigionieri dei musulmani. La sua festa si celebra il 20 novembre ogni anno.

Perché San Felice di Valois è diventato santo

La santità di Felice di Valois deriva principalmente dal suo impegno incessante nel soccorrere i cristiani in difficoltà. La sua opera più significativa è stata la fondazione, insieme a San Giovanni di Matha, dell'Ordine della Santissima Trinità per la redenzione dei prigionieri. Questo ordine aveva lo scopo specifico di raccogliere fondi e organizzare missioni per il riscatto dei cristiani tenuti in schiavitù. La sua dedizione a queste cause, unita alla sua vita di preghiera e penitenza, ha portato alla sua canonizzazione.

Curiosità su San Felice di Valois

Una delle curiosità più interessanti riguarda il simbolo dell'Ordine dei Trinitari, che è una croce rossa e blu. Questi colori furono scelti per rappresentare rispettivamente il sangue versato da Cristo e la regalità di Maria. Inoltre, si narra che San Felice abbia avuto visioni della Santissima Trinità, che lo hanno ispirato a fondare l'ordine. Un altro aspetto meno noto è che, nonostante fosse di nobile nascita, Felice scelse una vita di estrema umiltà e povertà, vivendo quasi da eremita prima di incontrare San Giovanni di Matha.

Celebrazioni e devozioni nel mondo

La devozione a San Felice di Valois è particolarmente sentita in Francia, la sua terra natale. Tuttavia, il suo culto si è diffuso anche in altri paesi europei, come l'Italia e la Spagna, dove l'Ordine dei Trinitari ha avuto un impatto significativo durante il Medioevo. In questi paesi, il 20 novembre si svolgono messe e processioni in suo onore, spesso con la partecipazione di membri dell'Ordine della Trinità. Inoltre, molte chiese dedicate a San Felice si trovano in tutto il mondo, testimonianza della sua eredità spirituale e del suo impatto duraturo.

In conclusione, San Felice di Valois non è solo il fondatore di un ordine religioso importante; è anche un simbolo di dedizione e sacrificio per il bene degli altri. La sua vita continua a essere una fonte di ispirazione per molti fedeli in tutto il mondo, specialmente coloro che si dedicano alla causa della libertà e della giustizia sociale.