Ipazia, nissun l’è invisibil a Niguarda

e Fabio Wolf

S sa che el nost Milan el va de pressa e di volt g’ha minga el temp de fermass a vedé quej che a hinn pussee in difficoltà, per fortuna gh’è ancammò de la gent che inveci la g’ha in del coeur el ben de tucc. Milan l’è pienna de associazion de volontariaa che jutten giovin è vecc a stà mej al mond cont la solidarietà, l’assistenza e, soratutt, cont la cultura. A Niguarda l’è attiva fin del 2009 l’associazion Ipazia, fondada cont l’idea de ona società libera, equa, dervida a tucc, per rend pussee accoglient on canton de sta cittaa. El nomm Ipazia l’è quel de ona de “le città invisibili” del Italo Calvino, ona cittaa indove el lenguagg l’è inganador, i nomm descriven minga la realtaa e i rob a hinn no indove te spettet de trovaj, ona cittaa che l’è come Milan, che la nascond tesori inaspettaa. Del 2013 Ipazia la g’ha anca on còr de vos bianch formaa de le mamme e de i fioeu de l’associazion, dirett de la instancabil Onoria Neri, on moment ch’el porta innanz la prossimitaa e l’amicizia, insema al piasè del cant e de l’esibizion. Nialter Duperdu hemm dedicaa propri a lor ancha la “Canzone Fattapposta”. Propi el còr Ipazia - cont Isabel, Megan, Luca, Angela Stefany, Lamyae, Ilaria, Anusha, Tania, Edith - el cantarà l’ouverture del noster colossal teatral musical “The Mary Shelley picture show” al teater Elfo Puccini el 12 e el 13 de giugn insema a la nostra compagnia de 80 person different.