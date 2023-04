‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni, un recital letterario al Monastero di Missaglia

Milano, 18 aprile 2023 – In occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, le celebrazioni dedicate allo scrittore degli scrittori iniziano a prendere forma.

In attesa del maggio manzoniano - che vedrà in Duomo a Milano dal 9 a 31 maggio come direttore artistico il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory con la lettura integrale de ‘I Promessi Sposi’ - ad aprile è in programma una prima anticipazione.

Grazie alla collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Missaglia, giovedì 20 aprile alle 17, al Monastero di Santa Maria della Misericordia, si terrà un recital letterario. Massimiliano Finazzer Flory leggerà ed interpreterà i più significativi capitoli dell’opera come don Abbondio e i bravi, l’addio ai monti, la rivolta del pane. Tutto con l'accompagnamento musicale dal vivo.

Si tratta di un evento ad ingresso libero.