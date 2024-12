Reading poetici e rilettura teatrale di Raymond Carver

Cantierememoria, la rassegna di eventi promossa dalla Casa della Memoria di Milano, torna con un palinsesto che celebra i valori più preziosi della Costituzione, la pace e la libertà - oggi più che mai ideali da custodire e difendere, in un mondo dilaniato da conflitti. La Pace passa anche dalla libertà di espressione, dall’ascolto, dall’inclusione e dalla valorizzazione dell’altro. E sono proprio queste le parole chiave degli appuntamenti in calendario per oggi e domenica: l’arte la farà da padrona con poesie, performance teatrali e il canto corale. Si comincia oggi alle 18 con un reading di poesie e racconti curato da “Basti-menti“ - spazio di accoglienza e condivisione per chi sperimenta disagio mentale o psicologico, dove la malattia è vissuta come possibilità di scambio e arricchimento reciproco – e l’impresa sociale Scacco Matto – nata dal progetto di Wladimir Fezza, psicologo che mira a valorizzare il potenziale di chi soffre di disagio psichico. Alle 19 spettacolo curato dal regista Claudio Orlandini che porta in scena tre racconti di Raymond Carver (“Da dove sto chiamando”, “Grasso” e “La casa di Chef”). Tre storie che indagano le nostre relazioni con gli altri, intrecciate di drammi, fatiche, amore e tenerezza. Carver ci mostra la vita così com’è e l’invisibile che la attraversa. In scena Giada Frandina e Giovanni Castaldi. Domenica alle 17, spazio al canto: il collettivo Sentimento Popolare con il Coro di voci singolari e il Coro Voci di Donne del Parco Trotter: due esperienze nate a Milano per promuovere il dialogo a partire dalla forza dell’ensemble. Il primo gruppo accoglie persone attraversate da disagio psichico, il secondo donne di varie età e provenienze, entrambi uniti dall’idea di creare una comunicazione che vada oltre la parola e la lingua, alla scoperta della gioia del cantare insieme.