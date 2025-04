Quel matrimonio virtuoso tra arte e finanza

Razzante*

Si chiama mecenatismo finanziario ed è un innovativo movimento culturale nato nel 2016 su iniziativa di Marco Renne, giovane consulente di Azimut Capital Management e il celebre artista Ercole Pignatelli per far incontrare arte e cultura finanziaria. Due le finalità: rafforzare il percorso di educazione e cultura finanziaria per i risparmiatori e investitori attraverso specifiche tecniche del linguaggio analogico intuitivo dell’arte e della finanza comportamentale, che entrano nel mondo della comunicazione d’impresa; promuovere il collezionismo alternativo di opere d’arte con la creazione di un innovativo Art Bonus generato dai servizi finanziari. Quest’anno il movimento del mecenatismo finanziario rilancia la sua filosofia ispiratrice volgendo lo sguardo all’arte emergente e inseguendo i valori della “Sorellanza” con la mostra di Chiara Procaccini, il mese prossimo nella sede Azimut Capital Management di Palazzo Bocconi, in corso Venezia 48, a Milano (vernissage giovedì 15 maggio alle 18,30). "In un certo senso abbiamo il pane, il risparmio, che ci ha salvati dalle crisi economiche – spiega Marco Renne, ideatore dell’iniziativa – ma non abbiamo i denti, cioè la cultura finanziaria del mondo anglosassone che è più propensa agli investimenti in equity di lungo termine con ritorni del tutto diversi nel tempo. Siamo convinti che la saggezza femminile abbia contributo alla generazione del risparmio italiano". La saggezza femminile è resa attraverso il chiaroscuro, mentre gli sfondi colorati vanno a simboleggiare il cambiamento del mondo a cui la donna riesce ad adattarsi. Ogni tonalità ha un significato, ad esempio i colori accesi vogliono infondere un messaggio di ottimismo e di speranza sulla realtà circostante. L’intento principale è quello di mostrare la possibilità di un autentico benessere.

*Docente di Diritto

dell’informazione in Cattolica