Premio Rossella Minotti, riconoscimenti ai talenti under 35

È avvenuta ieri la premiazione nella Sala Tobagi dell’Associazione Lombarda Giornalisti, della quinta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti. Il concorso ha visto nel 2024 il record di partecipazioni: sono arrivate 78 candidature da parte di 69 giovani colleghe e colleghi under 35 anni d’età.

I vincitori sono Sara Scorpati di Mediaset (per la tv), Anna Spena di www.vita.it (per il web) e Alessandro Vinci del Corriere della Sera-7 (per la carta stampata). Oltre ai tre vincitori, sono stati assegnati un ‘Premio speciale della Giuria’ a Elisa Belotti de “La revue dessinée Italia” e quattro menzioni a Edoardo Anziano di Irpimedia, Alessandro Boldrini di MilanoToday, Alessandra De Poli di Mondo e Missioni e Lara Martino di Rai3. Hanno partecipato alla premiazione i membri della Giuria, che hanno deciso all’unanimità tutti i riconoscimenti, e Alessandra Costante, Segretaria Generale della FNSI che promuove il concorso con la Famiglia di Rossella Minotti, che fu caporedattore de Il Giorno, consigliere nazionale FNSI, giornalista sempre impegnata a valorizzare i giovani e prematuramente scomparsa l’11 marzo 2019. I vincitori sono stati premiati anche da Edmondo Rho giornalista, marito di Rossella Minotti, presidente della Giuria, da Domenico Affinito (Segretario Generale aggiunto vicario della Federazione Nazionale Stampa Italiana in rappresentanza della FNSI), da Simona Coppa (Presidente Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati, in rappresentanza del GLGP), da Sandro Neri (Responsabile QN Economia, già Direttore de “Il Giorno”) e da Venanzio Postiglione (Vicedirettore del “Corriere della Sera”).

Si sono collegati online i membri della Giuria Andrea Nicastro (Presidente Associazione Alumni AWT, in rappresentanza della AAAWT) e Daniela Stigliano (Consigliere e responsabile comunicazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti). In giuria anche Angelo Baiguini vice presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti.