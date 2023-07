Paola & Chiara, esce ‘Vamos a bailar’ con Tiziano Ferro. E c’è anche Gabry Ponte

Milano, 12 luglio 2023 – Novità per Paola & Chiara: una super collaborazione tra top player marchia a fuoco l’estate 2023, sulle note di un brano che ha dominato le classifiche degli anni zero, facendo ballare intere generazioni con la sua indimenticabile e iconica melodia: fuori ora ‘Vamos a bailar with Tiziano Ferro’ per Columbia Records/Sony Music Italy, con la travolgente produzione firmata da Gabry Ponte.

Tiziano Ferro, Gabry Ponte con Paola & Chiara

Un’ondata di freschezza e iconicità per un brano senza tempo, dove l'energia contagiosa delle due sorelle milanesi si fonde ora perfettamente con lo stile e il timbro inconfondibile di uno dei cantautori e parolieri più importanti della musica italiana e non, Tiziano Ferro.

Le sonorità latin pop e la cassa in 4 di ‘Vamos a bailar with Tiziano’ incontrano il beat dance e il sound internazionale di Gabry Ponte, DJ e producer multiplatino, nominato ai Grammy e terzo artista singolo italiano più ascoltato al mondo, regalando un'esperienza musicale coinvolgente ed emozionante.

Presentato ieri sera per la prima volta in occasione della tappa bolognese del TZN 2023 tour di Tiziano Ferro con un’incredibile performance live a sorpresa che ha visto le sorelle Iezzi ospiti d’eccezione, il brano è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Tra le indiscusse protagoniste dell’estate in musica, sulla scia del successo dell’ultimo progetto discografico Per Sempre (Columbia Records/Sony Music Italy) e degli show indoor a Milano e Roma, tappa dopo tappa le cantautrici e musiciste stanno animando anche la calda stagione dei live con Paola & Chiara per sempre - estate, la nuova tournée a cielo aperto, prodotta da Vivo Concerti, con cui le sorelle Iezzi porteranno, fino a settembre, tutta la loro luce sui palchi dei festival e delle piazze più importanti d’Italia.