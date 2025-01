Omaggio a Renato Pozzetto. Nella calza della Befana i suoi film

"Una bella occasione per chiudere al meglio le festività natalizie. Non potete mancare". Con questo messaggio postato sui suoi profili social, il presidente Attilio Fontana ricorda che domani in occasione dell’Epifania, Regione Lombardia propone gratuitamente l’appuntamento “Omaggio a Pozzetto“. A partire dalle ore 14, e per tutto il pomeriggio, all’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia verranno proiettati tre film del grande Renato Pozzetto: “È arrivato mio fratello“ (1985), “Un povero ricco“ ( 1983) e quello che ormai è diventato un classico della comicità italiana: “Il ragazzo di campagna“ (1984). "È giusto celebrare la straordinaria carriera di Renato - spiega Matteo Forte, direttore del Teatro Lirico - per esaltarne il talento e ringraziarlo per i momenti indimenticabili che ha saputo regalarci". Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria: cinemapalazzolombardia.com