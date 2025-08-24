Notte Bianca a Seveso. Jo Squillo superstar allegria e negozi aperti

Ci sarà Jo Squillo alla Notte Bianca di Seveso in programma il prossimo 6 settembre nelle vie del centro. Dalle 19 alle 24 un susseguirsi di eventi e iniziative per una serata ricca di sorprese. L’artista milanese, icona della musica pop italiana anni ’80 e ’90, si esibirà in piazza Confalonieri. Dopo di lei ci sarà il concerto DJ Mitch, disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo. Il clou nelle strade del centro dove tutti i negozi saranno aperti. In piazza Cardinal Confalonieri ci sarà anche una mostra di auto d’epoca e una sfilata di moda. L’altro fulcro della Notte Bianca sarà piazza Buonarroti con l’elezione di Miss New Radio Seveso. In corso Marconi gli appassionati d’arte potranno ammirare quadri d’autore, mentre per chi preferisce scatenarsi nelle danze notturne ci sono i balli caraibici. Piazza Leonardo Da Vinci che sarà la base" degli Amici del Ballo. La musica sarà il comun denominatore: in via San Martino rock e metal con Mauro di Pensiero di Cicala dalle 20 alle 22 e DJ Zampa di Let’s Rock fino a mezzanotte. Ci sarà movimento anche in via Manzoni, in via Tommaseo e via San Fermo della Battaglia. La Pro Loco ha preparato una mappa degli spettacoli e dei negozi che li proporranno, scaricabile dal sito del comune di Seveso e da tutti i canali social ufficiali del Comune e della Pro Loco. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Seveso col patrocinio e il sostegno del Comune di Seveso. I partner dell’evento sono Confcommercio Seveso, il Distretto del Commercio delle Groane e del fiume Seveso e Luca Events. L’assessore al commercio Marco Mastrandrea annuncia: "L’intenzione è offrire alla città una serata unica di socializzazione e svago con un programma variegato con la partecipazione straordinaria di Jo Squillo. La chiusura delle strade offrirà l’opportunità di scoprire gli angoli della città. L’obiettivo è quello di rafforzare quel senso di comunità che genera bene e valorizza il piacere dello stare insieme".