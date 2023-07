Orchestra sinfonica di Milano, tributo a John Williams: show fra Star Trek e Harry Potter

Como, 11 luglio 2023 – Appuntamenti immancabili con l’Orchestra Sinfonica di Milano, questa sera per il Festival Como Città della Musica alle 21.30 l’Orchestra eseguirà uno straordinario concerto tributo alla leggenda del cinema John Williams: da Star Wars a Harry Potter, le sue più belle e famose colonne sonore dagli Anni Settanta ai giorni nostri risuoneranno in tutta l’Arena del Teatro Sociale di Como, sul podio il maestro Simone Pedrani, profondo conoscitore delle musiche del compositore americano, più volte premio Oscar. "Il Teatro Sociale di Como è da sempre considerato dai comaschi un luogo di importanza fondamentale per il ruolo che riveste nel divulgare cultura e favorire la socialità – racconta Graziano Monetti, Direttore Confcommercio Como, ente partner dell’evento – Nondimeno assume rilievo per gli appassionati italiani e per i numerosi turisti stranieri in visita sul nostro meraviglioso territorio".

Giovedì alle 20.30 all’Auditorium di Milano sotto la direzione di Andrea Oddone l’Orchestra Sinfonica si scatenerà con i Supereroi che saranno presenti in sala. I Supereroi appartengono alle forze del bene, sanno schierarsi al servizio dei più deboli e della comunità, hanno sempre rappresentato quasi un ideale nel mondo occidentale, esercitando un fascino senza pari sui lettori e sugli spettatori. L’Orchestra Sinfonica di Milano si propone di passare in rassegna le colonne sonore che hanno accompagnato le gesta di questi personaggi immaginari, restituendo al pubblico le loro gloriose caratteristiche attraverso la musica.

Non solo, ma ospitando all’Auditorium di Milano cosplayer travestiti da Supereroi, pronti a mettere in scena una dimostrazione dei loro poteri, mettendosi a disposizione per fare foto col pubblico prima del concerto, durante l’intervallo e al termine dell’esecuzione.

In programma colonne sonore composte da grandissimi artigiani della musica, ovviamente di nuovo Williams, autore delle musiche di Superman per la regia di Richard Donner uscito in sala nel 1978. "Guarda! Su nel cielo! È un uccello! È un aereo! No, è Superman!". Questa era la voce che alla radio annunciava Superman sopra i cieli di Manhattan e che pronuncia una frase diventata una vera e propria icona del genere. Un successo che convinse i produttori, anni dopo, a realizzare altri adattamenti basati sui supereroi dei fumetti, tra i quali Batman di Tim Burton, nel 1989. Se si pensa a Superman e a Batman, non possiamo concepire due modi di intendere l’essere supereroi in maniera più distante: uno nella luce del sole, l’altro nel buio della notte ma entrambi a del bene e Danny Elfman descrive musicalmente Batman. Inoltre musiche di Natalie Holt “TVA da LOKI”; di James N. Howard/Hans F. Zimmer; di Brian Tyler e tanti altri.