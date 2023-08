Moda a Milano: l’eleganza made in Perù, tra stile e sociale, di Daniel Vercchelli

Milano, 17 agosto 2023 – Daniel Vercchelli porta in passerella l’eleganza made in Perù. Lo stilista con oltre vent’anni di esperienza alle spalle è stato protagonista di una sfilata che si è tenuta nella sala conferenze del Consolato del Perù. A fare gli onori di casa la console generale del Perù a Milano Ana Teresa Lecaros Terry. Designer peruviano di alta sartoria è originario di Huanuco.

Come ha iniziato la sua carriera?

"Ho iniziato nel 2000 con una piccola sartoria e attualmente ho un negozio nel centro storico di Lima e un atelier privato dove seguo i clienti più esclusivi".

Su cosa basa la linea di moda peruviana che sta lanciando?

"Si basa sulla personalizzazione e sulla qualità dei materiali, cercando di soddisfare le esigenze e i gusti di ogni cliente. La collezione che sto per presentare è una selezione di alta sartoria che incarna le nostre radici peruviane: tutti i nostri capi portano il logo con la nostra bandiera bicolore in modo elegante e sottile. Questa collezione è ispirata all’indipendenza della nostra nazione (28 luglio 1821), giorno da quando “siamo liberi, siamo peruviani e ci arrendiamo al Dio di Giacobbe“ come recitano le strofe del nostro inno nazionale stampate all’interno dei nostri capi".

Il suo marchio è diventato un punto di riferimento per l’alta sartoria peruviana e latinoamericana?

"Nel 2019 ho partecipato alla New York Fashion Week, una delle passerelle più prestigiose del mondo della moda. Lì è andata in passerella una collezione che fonde lo stile formale con l’essenza peruviana, rappresentata dalla bandiera biancorossa. Un lavoro che ha evidenziato l’originalità e l’eleganza".

C’è anche spazio per il sociale nella sua linea di moda.

"Promuovere lo sviluppo dell’industria della moda in Perù vuol dire aiutare un popolo che vive dietro la moda. Il mio sogno è che il Perù sia riconosciuto come un paese che produce moda e che i suoi modelli raggiungano mercati più internazionali".