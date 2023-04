Milano ArtWeek 2023, record di affluenza al Museo del Novecento

Milano, 16 aprile 2023 – Grande successo per Milano ArtWeek 2023. Si chiude oggi – con un’affluenza record -, l’iniziativa organizzata dal Comune di Milano, di cui Banca Generali, per il quinto anno consecutivo, è main sponsor.

Per l’occasione, la banca ha offerto al pubblico, per tutta la giornata di sabato 15 aprile, l’ingresso gratuito al Museo del Novecento, il più importante museo cittadino d’arte contemporanea.

All’entrata del Museo, tutti i visitatori hanno ricevuto in omaggio un leaflet sull’educazione finanziaria sviluppato dall’istituto, nell’ambito dei propri programmi sociali per sensibilizzare alla cultura del risparmio e dei mercati. Il risultato è un boom di presenze: oltre 2.200 visitatori si sono recati al Museo nella giornata di ieri.

Grande attenzione al tema del collezionismo nella tavola rotonda organizzata sempre da Banca Generali, con la presenza di Vincenzo De Bellis, Gianfranco Maraniello (Direttore del Museo del Novecento) e Nicola Ricciardi (Direttore Artistico miart) sul tema “Il valore dell’arte”. L'incontro, cui hanno partecipato oltre 100 persone - è stato moderato da Maria Ameli, Head of Corporate, Real Estate, Art Advisory della banca private.

Tra gli argomenti in primo piano: il possesso di un bene e la responsabilità nel collezionismo, l’importanza dell’educazione e della formazione in questo percorso, il valore dell’opera d’arte e il modo in cui si determina, la grande varietà del patrimonio artistico italiano e le variabili che ne rendono ostica la completa valorizzazione.

“Siamo felici del forte riscontro dal pubblico all'iniziativa e della collaborazione col Museo e col Comune che ringraziamo; il valore di un’opera rappresenta uno degli aspetti fondamentali - e tra i più complessi - quando si discute di arte", spiega Maria Ameli di Banca Generali che ha moderato la tavola rotonda.

"E’ fondamentale saper guidare un collezionista in un percorso di lucida e trasparente consapevolezza del valore della propria collezione e del proprio patrimonio artistico. Questo risultato non è immediato ma passa attraverso alcune attività estremamente importanti come la mappatura, la catalogazione delle opere d’arte, la conservazione e la tutela e la conservazione delle stesse”.

Durante la settimana di Art Week Banca Generali ha aperto al pubblico anche la propria collezione nella sede di Piazza S. Alessandro 4, presentando le nuove opere del progetto BG ArTalent, che mira a valorizzare il talento nelle sue varie espressioni degli artisti italiani più interessanti nel panorama mondiale. Nello specifico per questa edizione sono state introdotte opere di Patrizio Di Massimo e Alessandro Pessoli, che si aggiungono a quelle di affiancate a quelle di Francesco Arena, Rosa Barba, Enrico David, Lara Favaretto e Linda Fregni Nagler.