Mercoledì in cattedra alla Iulm. Dai primi spot milanesi ai set stellari

Ha iniziato a Milano, da pendolare, con la pubblicità: i primi passi all’agenzia McCann Erickson Italia, la direzione di più di cento campagne pubblicitarie, che gli sono valse premi nazionali e internazionali, prima di conquistare il mondo del cinema e pure quello della serialità, con le sue sceneggiature e regie. Ed è a Milano - all’università che prepara esperti nella comunicazione pubblicitaria e del linguaggio del cinema e della tivù - che Paolo Genovese accompagnerà la sua ultima fatica, FolleMente, insieme a Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Vittoria Puccini, nel cast. L’appuntamento è mercoledì 19 febbraio all’auditorium della Iulm, alle 13, ed è dedicato sia agli studenti sia alla città: un’occasione per scoprire il mestiere del regista, ripercorrendo la carriera insieme a segreti e curiosità dell’ultimo set.

Premio come miglior sceneggiatura al David di Donatello del 2016 per il suo gioiellino, il film Perfetti sconosciuti, trasformato anche nella sua prima pièce teatrale - applauditissima un anno fa nella tournèe milanese - Genovese aveva scelto Milano per girare Supereroi, due film in uno sulla sfida della quotidianità delle coppie. Coppie e famiglie che ha messo sotto la lente, da angolature diverse, nelle sue opere più celebri. Dalla commedia Immaturi, con Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ambra Angiolini, Anita Caprioli e Luisa Ranieri (diventato poi un sequel) al film Una famiglia perfetta, con Sergio Castellitto che cerca di costruirne una finta per la notte di Natale. E, ancora, da Tutta colpa di Freud con un analista alle prese con tre casi disperati, ovvero le sue figlie adorate, a Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova e Sabrina Impacciatore e la canzone di Francesco De Gregori cucita su misura. Per poi arrivare a quel mix di amicizia, amore e tradimento - Perfetti sconosciuti - da 17,3 milioni di euro al botteghino, entrato nel Guinness World Record come film con il maggior numero di Remake: 25 Paesi al mondo si sono fatti avanti per acqustarne i diritti. E ora FolleMente, che entra nelle relazioni strizzando l’occhio a Inside-out.

Simona Ballatore