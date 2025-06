Merate, una stagione teatrale per riflette ma anche per ridere

Un anno da ridere. Ma anche per riflettere. Tutti insieme, giovani e adulti, genitori e figli. È stato svelato il cartellone della prossima stagione teatrale al Cineteatro Alessandro Manzoni di Merate, curata dagli organizzatori di DuePunti di Giovanna De Capitani, solida realtà del settore.

In calendario ci sono spettacoli di Federico Basso, Marco e Marianna Morandi, Dario Ballantini, Vittorio Belvedere e Cesare Bocci, Marco Cevoli, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, i Rejoice gospel choir, le Giannissime, Margherita Orfei. "Eccoci alla quinta stagione – commenta Giovanna De Capitani -. Una splendida occasione per far rivivere la sala". "Una stagione che favorisce le relazioni e crea legami", le parole dell’assessore alla Cultura Patrizia Riva.

La prima data della stagione è il 23 ottobre. La stagione poi prosegue fino a febbraio. L’abbonamento all’intera stagione costa 168 euro in poltronissima, 150 in poltrona; il singolo spettacolo 30 euro in poltronissima e 27 in poltrona. Ci sarà anche un evento speciale a posto unico a 20 euro, un tetro per famiglie a 7 euro e il fuori abbondamneto a 15 euro.