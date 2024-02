Memo Remigi torna in Rai e chiede scusa a tutti. La replica di Jessica Morlacchi: “Ma non a me”

Memo Remigi è tornato oggi per la prima volta in Rai, nel programma di Pierluigi Diaco 'Bella Ma' su Rai2, dopo l'allontanamento dal servizio pubblico avvenuto nell'ottobre del 2022 per quanto accadde con Jessica Morlacchi (le riprese mostrarono Remigi che faceva scendere la mano sul fondoschiena della cantante) durante la trasmissione di Rai1 'Oggi è un altro giorno', in cui entrambi erano ospiti fissi.

Oggi Remigi, ospite di Diaco ha detto: "Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto", ha aggiunto, senza però mai nominare Jessica Morlacchi.

La storia su Instagram di Jessica Morlacchi

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata. Morlacchi sulle storie di Instagram, evidentemente seccata, ha pubblicato un cartello a caratteri cubitali dove scrive: "Chiede scusa all'azienda, al pubblico, ma non a me. Mah".