Marinetti, Boccioni e “Tutto si muove“ alla Braidense

"Tutto si muove, tutto corre": Filippo Tommaso Marinetti sarà al centro del secondo appuntamento di “Mai letti”, un ciclo di incontri tra libri e pittura nella Sala Lettura della Biblioteca Nazionale Braidense, curati da Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory e introdotti dal direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense Angelo Crespi. L’opera di riferimento di giovedì alle 18.30 sarà “Rissa in Galleria“ di Umberto Boccioni: Armando Torno dialogherà con Stefano Salis (ogni incontro coinvolge anche giornalisti delle pagine culturali di quotidiani nazionali, con l’obiettivo di ribadire anche l’esperienza e la bellezza della carta stampata). Massimiliano Finazzer Flory si occuperà delle letture teatrali tratte da Manifeste du futurisme, Manifesto dei drammaturghi futuristi, L’aeroplano del Papa, L’isola dei baci, La cucina futurista: "La grande Milano tradizionale e futurista è ancora la caffeina d’Europa? Provate il nostro espresso poetico e letterario corretto di energia", sottolinea Finazzer Flory, mentre il direttore Angelo Crespi spiega così il titolo, “Mai letti”: "I classici devono sempre essere letti di nuovo, riletti, in quanto mai letti fino in fondo. Un’occasione, dunque, per stimolare il lettore occasionale e gratificare il lettore forte". Terzo incontro giovedì 8 maggio, sempre alle 18.30, su Cesare Zavattini. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico.