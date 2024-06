Marcia Barros e Valentina Corradi, lo Sprint di Paperissima: “Le gaffe? Ridiamoci su”

Un ritorno col botto negli ascolti, su Canale 5, per il varietà estivo di Antonio Ricci: Paperissima Sprint. Alla conduzione sempre Vittorio Brumotti, il Gabibbo, ma anche le due giovani e simpatiche Valentina Corradi e Marcia Barros. E la bionda e la mora, la campionessa di danza e la modella, pure quest’anno ci stanno riservando sorprese.

Cosa vuol dire per voi essere conduttrici di Paperissima?

Valentina: "Sin da piccola seguivo Paperissima e Striscia la notizia. Sognavo di farne parte. E grazie anche ai sacrifici, sostenuti nell’ambito del ballo latino americano, sono riuscita a raggiungere l’obiettivo. Il programma mi dà la possibilità di spaziare in diversi ambiti: ballare, recitare, interpretare personaggi. Comporta stress e responsabilità, ma anche divertimento. Paperissima genera gioia nelle case degli italiani, riuniti in famiglia davanti alla tv, riducendo così un po’ l’onere delle giornate lavorative".

Marcia: "È un grandissimo sogno, che si è avverato. Ho sempre voluto far parte di questo mondo e iniziare proprio con la famiglia di Striscia è un onore, perché è una tv pulita, che mi piace. Paperissima è un programma adatto alle mie corde, spontaneo e allegro".

Le novità di quest’anno?

V: "Molte nuove papere, inviate dai privati, ma anche nostre e ci sono tanti sketch diversi".

M: "E gag. Inoltre, faremo le imitazioni di vari personaggi. Tante novità da non perdere".

Perché le papere sono sempre di moda?

V: "Capitano nella vita di tutti i giorni, a chiunque, e portano allegria".

M: "Fa parte della nostra quotidianità sbagliare. E quindi ci immedesimiamo nelle papere altrui. Paperissima è un programma leggero, adatto a tutti e per questo funziona".

Una vostra papera sul set?

V: "Mentre facevo una spaccata, sono riuscita a rompere la scenografia. Mi è capitato anche, in alcuni balli caraibici con il Gabibbo, di non essere in grado di afferrare la sua manona".

M: "Sul set siamo molto spontanee. Ogni tanto mi convinco che devo dire una cosa e non è giusta e poi per togliermela dalla testa…".

Un pregio e difetto della compagna d’avventura.

V: "È una ragazza energica, solare. A volte un po’ più ansiosa di me. Però serve a dare la carica per andare in scena e fare una buona performance".

M: "È responsabile. Mi rivedo molto in lei e cerchiamo di spronarci a vicenda. Mi rammenta cose che non ricordo. Però, vorrebbe avere tutto sotto controllo, non sempre è possibile".

Cosa vi fa più ridere?

V: "Sono allegra per natura. Rido per le barzellette e gli scherzi o quando le persone, che fanno cose assurde, cadono, ma senza farsi male. Oppure scoppio in una risata quando gli animali parlano con vocine strane e imitano il comportamento degli esseri umani".

M: "Rido anche per le cose più banali, come una battuta, mentre sono con gli amici".

Da ballerina, con quale ballo rappresenterebbe Milano?

Valentina: "Con un cha cha cha, intrigante e moderno, perché la città è piena di vita. Ci vivo molto bene, nonostante i pericoli. Percorro il centro a piedi e – sorride - uso i paraocchi dinanzi a certe bellissime vetrine...".

Da modella, come vestirebbe la metropoli milanese?

Marcia: "È la città della moda, cosmopolita. Permette di essere se stessi, senza sentirsi giudicata per l’abito indossato. La vestirei in modo appariscente: Milano è notevole, si può osare un po’ di più".