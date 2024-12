L’Orto Botanico e i suoi 250 anni

Si inaugura oggi, in occasione dell’apertura della mostra “Benesseri e veleni dalle piante”, il palinsesto di iniziative del Museo e Orto Botanico di Brera per il 250° anno di fondazione. Previste visite guidate con esperti (ore 11, info sul sito). Correva il 1774 quando, per volontà dell’imperatrice Maria Teresa D’Austria, fu deciso che Milano avrebbe dovuto avere un vero e proprio orto botanico che fu avviato poi nel 1775 sul giardino gesuitico di Palazzo Brera, al tempo un centro culturale di riferimento a Milano per l’arte, le lettere e le scienze. L’Orto Botanico ha avuto la funzione di luogo di alta formazione in farmacia e medicina, utilizzando le specie medicinali coltivate tra le sue mura. Nel 1935 l’Orto è stato annesso all’Università degli Studi di Milano, che lo gestisce ancora oggi. "La Statale celebra l’inizio dell’anniversario dei 250 anni dell’Orto Botanico di Brera, un gioiello naturalistico e museale dell’Università di Milano, aperto a tutta la cittadinanza" commenta Marina Brambilla, rettrice della Statale. A partire dalle tavole botaniche di Peter Esser (1910), un percorso accompagna alla scoperta della funzione farmacologica e dei pericoli che l’uso improprio delle piante può comportare, dall’aconito alla digitale, dalla morella rampicante all’elleboro, dalla cicuta allo stramonio.