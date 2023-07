Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro, si cerca il decimo concorrente. Casting e come partecipare

Milano, 3 luglio 2023 – Siete pronti a mettervi alla prova? Stanno per partire i casting di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show Original in 5 episodi che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. Ma quando, dove e come funzioneranno? Ecco tutti i dettagli.

Prodotto da Endemol Shine Italia per Amazon Studios, il fine ultimo di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è trovare il decimo concorrente di LOL 4. Per la nuova edizione, infatti, il comedy show più iconico del momento apre le porte ad artisti non ancora famosi.

Per accaparrarsi il posto nel cast, i concorrenti dovranno salire su un palco e dare il meglio di sé di fronte ai tre giudici, fino a farli ridere a crepapelle.

Ci saranno cantanti, imitatori, improvvisatori, intrattenitori, maghi, mimi, rumoristi e non solo. La sfida più grande da affrontare non è l’ansia da palcoscenico, quanto la conquista del pubblico seduto in platea, ma soprattutto della giuria. Saranno loro a decidere le sorti di tutti i partecipanti.

I casting partiranno dal Teatro Lirico di Milano i prossimi 4 e 6 luglio. Si proseguirà dal 18 al 20 luglio al Teatro Bellini di Napoli, per poi chiudere l’1 agosto al Teatro Brancaccio di Roma.

Giudici e ospiti d’eccezione

Ai casting saranno presenti i giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tra i grandi protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL: Chi ride è fuori. Ma nell’operazione di scouting non saranno da soli: ad accompagnarli in ogni puntata ci sarà una guest star. L’ospite d’eccezione non si limiterà ad assistere alle esibizioni, ma avrà voce in capitolo. Farà parte della giuria in tutto e per tutto e potrà cambiare il destino di un concorrente. A Milano ci saranno Ciro Piriello (martedì 4 luglio) e Michela Giraud (giovedi 6 luglio).