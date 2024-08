Madesimo, appuntamento con il libro ‘Essere donna....’: racconti di vita tra forza, coraggio e libertà

Madesimo – Appuntamento con la cultura oggi pomeriggio al centro culturale di Madesimo. Alle 17 nella sala Carducci, verrà presentato il libro "Essere donna...essere forte...essere coraggiosa...essere libera", scritto dai novatesi Elena Gaggini e Davide Falco.

A presentare il libro domani sarà Elena che dialogherà con Susanna Rosa, ginecologa, dirigente medico senior dell'ospedale San Raffaele di Milano e con le letture di Francesca Gioli, docente di lingue straniere all'istituto Moreschi di Milano.

Il libro, presentato per la prima volta a marzo in occasione della giornate internazionale della donna, raccoglie sessantanove testimonianze, pezzi di vita di donne, più o meno giovani, italiane e straniere, che abbracciano svariati argomenti della nostra esistenza.

L'idea è nata dalla giornalista e scrittrice Elena Paola Gaggini e dal giornalista Davide Falco durante una amichevole chiacchierata, pensando di coinvolgere in prima persona le donne facendosi raccontare episodi della loro vita nei quali sono state o non sono state forti, coraggiose o libere.

«Inizialmente pensavamo di raccogliere qualche testimonianza per poi leggerla in un incontro pubblico. In poco tempo però, i testi ricevuti sono stati davvero molti e sarebbe stato un peccato poterne condividere solo alcuni. Abbiamo allora optato per la stesura di un libro. Crediamo che la lettura delle sue pagine possa essere di stimolo e di aiuto per chi sta vivendo situazioni simili e non ha ancora trovato la forza di agire, di decidere, o semplicemente uno spunto di riflessione», spiegano Elena e Davide.

Il libro è stato già presentato anche a Palermo, Milano e continueranno dopo l'estate in altre città e regioni italiane. Informazioni: esseredonna24@gmail.com