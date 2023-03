Enigmi, misteri e umanità: “La Via del Matto” arriva a Milano

L'autrice Giulia Graglia

Torino è città magica per definizione. Vertice del triangolo della magia bianca con Lione e Praga e di quella nera con Londra e San Francisco, secondo qualcuno porta dell’Inferno, quale migliore luogo per una storia che indaga sul sapere occulto tramandato da pochi eletti per svelare il futuro dell’uomo? Ma non solo per gli amanti di enigmi e misteri risulterà intrigante immergersi nella trama de “La via del Matto. Luce sull’enigma di Torino” scritto da Giulia Graglia, regista di documentari, video blogger, sommelier, studiosa di scienze spirituali e della storia della città dove è nata e vive, alla seconda fatica letteraria dopo “Divinando, le stelle nel bicchiere”, libro di racconti su astrologia e vino.

Elemento, quest'ultimo, che torna di nuovo ne “La via del Matto”, facilitando lo sviluppo di un intreccio narrativo tessuto per veicolare, in un palpitante crescendo di intuizioni e scoperte, il messaggio rivelatore per il destino dell’umanità, una predizione che certamente qui non sveleremo. La storia si sviluppa su tre livelli, tra presente e passato, tra terreno e divino, in cui il protagonista, Abel Solari, un manager della finanza milanese, è chiamato a un percorso di redenzione dopo essere finito in carcere. Un cammino che si può compiere solo riavvicinandosi, da un lato, all’essenzialità della natura e delle relazioni umane e, dall’altro, agli studi esoterici abbandonati da ragazzo per inseguire il successo.

Allineatosi di nuovo alla traiettoria di una corrente spirituale che si ispira a San Giovanni, Dante, Gioacchino da Fiore e Nostradamus, toccherà ad Abel, come erede predestinato di quel movimento, inserire i tasselli mancanti del messaggio annunciatore di una nuova era. A sostenere l’impianto del romanzo giallo, la vivace e scrupolosa ricerca dell’autrice che spazia tra filosofia, religione, storia e arte, senza trascurare, anzi esplorando con sensibilità e verosimiglianza, i profili interiori dei personaggi, le reciproche contaminazioni e i dialoghi autentici che restituiscono al racconto esoterico quel realismo che lo farà apprezzare anche da chi guarda con diffidenza ad arcani e premonizioni. Chi vorrà saperne di più del libro e dell’autrice Giulia Graglia potrà partecipare alla presentazione de “La via del Matto” in programma sabato 25 marzo alle 16 nella sede dell’associazione Diamante di Luce di via Solari 40 a Milano, a cura di Aism (Associazione italiana scientifica di metapsichica).