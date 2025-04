L’arte ceramica di Spagnulo in bella mostra

Il Castello Sforzesco presenta l’arte ceramica e scultorea di Giuseppe Spagnulo con una mostra (sino al 14 settembre, “Di terra e di fuoco. Sculture Giuseppe Spagnulo”) che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la Regione Puglia e mette in risalto i legami fra i due territori. Originario di Grottaglie (TA), Spagnulo ha saputo fondere i valori della materia con un linguaggio figurativo rivoluzionario, arricchito dagli stimoli artistici di Milano, sua città di adozione.

La mostra, curata da Lia De Venere e Fiorella Mattio, presenta una selezione di opere rappresentative della produzione recente di Spagnulo, esplorando il dialogo tra forma, materia e spazio che caratterizza la sua visione artistica. L’esposizione offre ai visitatori un percorso unico, accostando dodici opere in terracotta dell’artista alle maioliche a lustro di Arturo Martini e Pietro Melandri, maestri che hanno segnato il rinnovamento della ceramica del XX secolo.

Attraverso forme scabre e ferite, Spagnulo invita a riflettere sulla forza espressiva della materia e sulla gestualità del lavoro artistico, riportando la ceramica al centro del linguaggio contemporaneo. Verrà presentata la IV edizione del Premio “Donne non pupe”, nell’ambito di Milano Set Mediterraneo, appuntamento che porta a Milano la migliore tradizione artigianale della Puglia.

Nella Sala XVII dei Musei del Castello Sforzesco, sarà allestita una Pupa in ceramica, realizzata a grandezza naturale dal giovane maestro ceramista Gaetano Fasano di Grottaglie, su idea della designer Daniela Comes, come monito contro la violenza di genere.