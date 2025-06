La scrittrice Danielon diventa bibliotecaria

La scrittrice comasca Anna Danielon sarà protagonista domani di “Bibliotecario per un giorno“, iniziativa della Biblioteca di Barzanò durante la quale il pubblico viene accompagnato tra gli scaffali ricevendo consigli di lettura. La partecipazione è libera con appuntamento domani alle 10.30 in via Pirovano 5. Il suo ultimo libro è “Insieme era il mondo“, mentre con il precedente romanzo "Una ferita in fondo al cuore" ha vinto il Premio Scritture di Lago nel 2022. Ha inoltre scritto "Il primo quarto di luna. Avventura a Firenze".