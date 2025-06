Musica, festa europea. Da Puccini a Verdi “Tutti all’opera“

Evviva la Festa Europea della musica che si celebra oggi con appuntamenti imperdibili. All’Auditorium salgono sul palco l’Orchestra Amatoriale di Milano e il Coro degli Stonati di Milano, in un programma intitolato “Tutti all’opera”, mentre al Parco della Resistenza e al Parco Ravizza va in scena il “Flauto Magico”, ore 18, spettacolo per un attore, due musicisti e “scenografie tascabili”, con il sostegno del Municipio 5.

Questa sera alle 20 l’Orchestra Amatoriale di Milano e il Coro degli Stonati diretto da Maria Teresa Tramontin, sul podio il Maestro Oddone, proporranno all’ Auditorium, Largo Mahler, musiche di Pietro Mascagni da Cavalleria Rusticana “Preludio e Gli aranci olezzano”; di Ruggero Leoncavallo da Pagliacci “Intermezzo e Coro delle campane”; di Giacomo Puccini da Madama Butterfly “Intermezzo”; di Giuseppe Verdi da Nabucco “Sinfonia, Va’ pensiero, sull’ali dorate”; da I Lombardi alla Prima Crociata “Oh Signore, dal tetto natìo”, da Macbeth “Patria oppressa”; da Don Carlos “Spuntato ecco il dì d’esultanza”; da Aida “Gran finale atto secondo”.

Anche quest’anno il Conservatorio di Milano aderisce alla Festa della Musica con una serie di iniziative, realizzate anche in collaborazione con altre istituzioni. In Conservatorio prima tappa alle 10 con la “maratona“ dedicata all’Arpa, tra concerti, incontri, workshop, con la partecipazione delle docenti del Conservatorio, di colleghe e colleghi esterni, studentesse e studenti di ieri e di oggi; i concerti si svolgeranno tra la Sala Conferenze della Biblioteca e il Foyer Alto di Sala Verdi.

Alle 11 in Sala Puccini concerto Suoni Inattesi in collaborazione con il Conservatorio di Matera e SAE Institute, all’interno del progetto P+ARTS Partnership for Artistic Research in Technology and Sustainability, sovvenzionato con i fondi PNRR, fra musica, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Non solo classica, domani si esibiranno le classi di musica d’insieme jazz. Lunedì gran finale, sempre al Conservatorio Giuseppe Verdi con la Festa della Musica Pop-Rock. (www.consmi.it)