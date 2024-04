Katia Follesa e Angelo Pisani si lasciano? Ecco gli indizi sulla fine della relazione

Potrebbe essere giunta al capolinea la relazione tra Katia Follesa e Angelo Pisani, una delle coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo. Dopo 25 anni insieme, i due comici potrebbero aver deciso che non basta più vivere in case separate (la scelta di non condividere lo stesso tetto era stata annunciata tempo fa dalla stessa Follesa, senza che ciò lasciasse presagire una rottura tra i due), ma è tempo di fare un passo ulteriore in direzioni opposte.

Gli indizi sulla fine della relazione, secondo quanto rivela il settimanale Oggi, potrebbero arrivare dalle vacanze separate a Pasqua, quando Katia è volata a Londra con la figlia Agata e con l’amica Alessia Marcuzzi, mentre sembra che Angelo sia rimasto a Roma.

Ma quella tra Katia e Angelo non è la prima crisi e potrebbe non essere l’ultima, come sperano i tantissimi fan. Di una possibile separazione si era parlato già nel 2023, dopo la romantica proposta di matrimonio di Pisani, che però non aveva condotto la coppia all’altare. Di recente la Follesi aveva anche rivelato che entrambi si erano affidati a uno psicoterapeuta per superare un periodo difficile e avevano scelto di “abitare in case separate come altri scelgono le stanze separate”, ma senza che ciò pregiudicasse il rapporto di stima e rispetto tra i due. Un rapporto cementato dalla figlia della coppia, Agata.

Insomma, la parola fine non sembra ancora scritta ed è probabile che saranno i diretti interessati a smentire o confermare le voci sempre più insistenti sulla loro presunta o reale rottura.