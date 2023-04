Christopher Leoni, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi: età, moglie, figli, carriera e Instagram

Milano, 17 aprile 2023 – Christopher Leoni è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi – reality show condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi – in onda da lunedì 17 aprile su Canale 5.

Christopher Leoni, all’anagrafe Christopher Cassio Martins Meireles, nasce il 29 settembre del 1986 a San Paolo in Brasile (ha quindi 36 anni) ma ha origini italiane.

Sin da piccolo, Christopher viene notato per la sua bellezza. Attira l’attenzione di molti talent scout sia nell’ambito della moda – sfilando su diverse passerelle – che della recitazione. Dopo qualche collaborazione in Brasile, a 16 anni si trasferisce a Milano e qui inizia la sua vera carriera professionale. Nel 2002 ottiene i primi contratti per delle campagne di moda italiane ed il suo volto viene scelto da noti brand.

Solo dieci anni più tardi, Christopher debutta come attore ed entra nel cast di ‘L’Onore e il Rispetto’ parte terza. Tra le altre fiction ricordiamo anche ‘Il peccato e la vergogna 2’ ed ‘Il bello delle donne’.

Nel 2017 il modello partecipa a ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con la ballerina Ekaterina Vaganova.

Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico a ‘Ballando con le Stelle’, Christopher torna in tv come naufrago all’Isola dei Famosi.

Christopher Leoni (Foto Instagram Isola dei Famosi 2023)

Pratica diversi sport come lo jiu-jitzu a cui partecipa insieme ad un team ad alcune competizioni e di cui mostra gli allenamenti nei suoi canali social.

Christopher Leoni è legato sentimentalmente con Francesca Versace, la figlia dell’imprenditore e produttore Santo Versace. I due hanno due figli, Ayla Leonor nata nel 2014 e Santo – che riprende il nome del nonno – nato nel 2017. L’intera famiglia abita a Milano.

Christopher Leoni ha un profilo Instagram @worldleoni con 12.800 follower piuttosto aggiornato: il modello pubblica spesso dei contenuti riguardanti soprattutto la sua carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo e della moda. Christopher racconta però anche qualcosa della sua vita privata, mantenendo comunque una certa riservatezza. Pubblica, ad esempio, storie di viaggi e panorami dal mondo, ma soprattutto gli outfit utilizzati sia per le campagne pubblicitarie di cui è spesso protagonista, sia nella vita di tutti i giorni.