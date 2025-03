Ireland week parte da Cascina Cuccagna

Si tinge di verde tra musica folk e Irish rock, danza irlandese, cinema e fotografia, per celebrare la cultura, l’arte e le tradizioni dell’Irlanda. Quarta edizione della Ireland Week da domani al 17 marzo a Milano. Per le celebrazioni di San Patrizio per nove giorni la manifestazione promossa da Turismo Irlandese racconta l’isola di smeraldo con eventi quasi tutti gratuiti e un food festival, "A Taste of Ireland", promosso da Bord Bia, per assaggiare le eccellenze gastronomiche. Il via domani a Cascina Cuccagna con Experience Ireland: dalle 11 alle 19 questo luogo simbolo si trasformerà in un laboratorio diffuso e interattivo che ricreerà un pezzo di Irlanda. Si potrà imparare a cucinare l’Irish bread o a preparare un piatto della tradizione, a fare ghirlande di fiori o partecipare a un knitting showcase sui maglioni delle isole Aran. La settimana prosegue con eventi diffusi: artisti di strada con repertorio di musica irlandese e ballerini di danze tradizionali si esibiranno portando a Milano questa tipica usanza delle strade di Dublino. Il cinema Anteo ospita l’Ireland Film Festival: 5 film in lingua orginale ambientati in Irlanda o connessi all’isola, dal 10 al 14 marzo. Oltre ai gruppi musicali Buskers e ai ballerini, il festival nel festival: Spirit of Ireland, una tre giorni (da venerdì 14 a domenica 16 marzo) sul palco dello Spirit de Milan, due band dell’Isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen. Carne di manzo grass fed, agnello, scampi, ostriche e salmone biologico in tavola con gli chef di JRE–Jeunes Restaurateurs Italia, associazione che raccoglie i talenti dell’alta ristorazione. Fino al 17 marzo alcuni ristoranti proporranno nei loro menù piatti con materie prime irlandesi d’eccellenza.

Roberta Rampini