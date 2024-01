Irama riceve la maglia (personalizzata) del Monza Calcio: “A Sanremo facciamo il tifo per te”

Milano, 30 gennaio 2024 – Il sipario dell’Ariston sta per alzarsi e tra una settimana Amadeus darà il via al 74esimo Festival di Sanremo: tra i 30 cantanti in gara anche Irama, che prima di partire alla volta della rassegna musicale ha visitato il centro sportivo Luigi Berlusconi del Monza calcio, accolto dal mister Palladino e dal capitano Pessina.

La visita e l’accoglienza di mister Palladino e Pessina

Irama, che gareggerà per il titolo di Sanremo con il brano “Tu no”, si è presentato al centro sportivo Luigi Berlusconi nella settimana che precede l’impegno dei biancorossi di Raffaele Palladino a Udine e ad una settimana esatta dall’inizio del Festival della canzone.

Accolto dal mister e dal capitano Matteo Pessina, il cantante ha visitato le strutture e si è intrattenuto con i calciatori e lo staff, ricevendo in dono una maglia personalizzata del Monza che, nel pomeriggio, ha aperto la seduta di allenamento ai tifosi, accorsi in massa al centro sportivo.